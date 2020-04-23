Ученые: Коронавирусы заражали летучих мышей миллионы лет

Масштабная перепись коронавирусов, которые поражают 36 видов африканских летучих мышей, показала, что они заражают рукокрылых на протяжении многих миллионов лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты этой переписи ученые опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

"Мы выяснили, что коронавирусы и летучих мышей объединяет длинная история совместной эволюции. Понимание того, как она протекала, поможет нам подготовить систему общественного здравоохранения к новым потенциальным вспышкам коронавирусных инфекций, источником которых выступают животные", – рассказал один из авторов работы, биолог из Филдсовского музея естественной истории Стивен Гудмэн.

Как считают ученые, вирус SARS-CoV-2, который вызвал глобальную пандемию болезни COVID-19, – близкий родич коронавирусов, поражающих подковоносых летучих мышей, Эти рукокрылые обитают на территории Китая, стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Как показывает история последней половины столетия, рукокрылые млекопитающие были источником многих других опасных вирусов, в том числе возбудителей лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома.