Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем стартовал к МКС

Многоразовый корабль Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами в среду стартовал к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space.

Многоразовый корабль Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами сегодня стартовал к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space.

Как передает Report, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на NASA.

Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в среду в 2:31 по времени Восточного побережья США (в 10:31 по Баку).

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

Планируется, что экипаж корабля пробудет на МКС две недели, в течение которых астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.