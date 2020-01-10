Консульство Шри-Ланки в Дубае проинформировано о смерти трех студенток в результате пожара

Консульство Шри-Ланки в Дубае проинформировано о смерти трех студенток Западно-Каспийского университета в результате пожара в Баку.

Об этом Report сообщили в университете.

В связи с отсутствием в Азербайджане дипломатического представительства Шри-Ланки связь была установлена с консульством данной страны в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.

"Мы уведомили консульство о случившемся", - сообщили в Западно-Каспийском университете.

Отметим, что 10 января на первом этаже двухэтажного жилого дома в Сабаильском районе столицы вспыхнул пожар. В однокомнатной квартире общей площадью 36 м² частично сгорели предметы обихода и электроприборы. Во время пожара в результате отравления продуктами горения погибли три студентки из Шри-Ланки - Малша Сандипани, Таруки Амая и Тауси Жаяводи.