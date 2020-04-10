Конкурс "Восхождение" приступает к видеособеседованию очного тура

Конкурс "Восхождение" приступает к видеособеседованию очного этапа.

Как сообщает Report, видеособеседование будет проводиться с 10 апреля до 1 мая. Правом на участие в видеособеседовании обладают допущенные к очному этапу 976 кандидатов.

На этапе видеособеседования кандидаты должны выбрать и ответить на 3 из предложенных им 5 вопросов. Видеособеседование будет проводиться на азербайджанском языке. Размер видео не должен превышать 250 MB (меньший размер допускается), продолжительность не должна быть более 3 минут (меньший хронометраж разрешается).

Отметим, что если участник за определенный период не разместит видео, или в случае, если вместо самого кандидата на видео будет другое лицо, вместо предложенных вопросов на видео будет говориться о чем-либо другом, будут загружены посторонние видео (личного или рекламного характера и т.д.), а также если хронометраж и объем загруженного видео не будут отвечать требованиям, то эти кандидаты не смогут пройти в следующий тур конкурса.

Напомним, что конкурс "Восхождение" проводится между гражданами Азербайджанской Республики с высшим образованием в возрасте 21-51 года, обладающими 2-летним управленческим опытом. Конкурс состоит из 5 этапов – регистрация, онлайн-отбор, очный этап, полуфинал и финал. Результаты преодолевших онлайн-этап кандидатов были подсчитаны по Т- шкале.

Конкурс "Восхождение" учрежден согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки.