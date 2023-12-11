Конкурс по приему на работу директоров пройдет в Нахчыване в ближайшие месяцы

Конкурс по приему на работу директоров и заместителей директоров в Нахчыванской Автономной Республике планируется провести либо в конце этого года, либо в начале следующего.

Конкурс по приему на работу директоров и заместителей директоров в Нахчыванской Автономной Республике планируется провести либо в конце этого года, либо в начале следующего.

Как сообщает местное бюро Report, об этом в своем заявлении журналистам сообщил Эльхан Наджафов, заместитель министра образования, исполняющий обязанности главы Минобразования Нахчыванской АР.

Он сообщил, что, если технические вопросы будут решены, конкурс пройдет в этом месяце, или же не позднее января 2024 года: “Успешные кандидаты будут назначены на вакантные должности, а также получат возможность остаться в резервном кадровом банке в течение двух лет".

Наджафов подчеркнул, что в ближайшее время будет начат процесс подготовки директоров: “В будущем, привлекая к процессу подготовки педагогов, нам удастся выявить более профессиональных и способных директоров”.