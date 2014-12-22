​Конференция "Диалог медиа и образования" продолжила свою работу в Бакинской высшей школе нефти

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Организованная министерством образования республики практическая конференция на тему: "Диалог медиа и образования" продолжила свою работу в Бакинской высшей школе нефти (БВШН).

Как сообщает Report, выступая на конференции ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что присутствие здесь представителей медиа, руководителей различных средств массовой информации является знаменательным событием. Говоря об истории создания БВШН, ректор отметил, что целью создания данного учебного заведения является подготовка в Азербайджане высокоспециализированных кадров, отвечающих современным требованиям и мировым стандартам. С этой целью в вузе особое внимание уделяется учебной и воспитательной работе студентов.

БВШН уделяет особое внимание и сотрудничеству со СМИ. Ректор также отметил, что "Диалог медиа и образования" нужен и для лиц, возглавляющих вузы: "Связи с общественностью должны составлять одно из основных направлений нашей деятельности. Учитывая это, контакты между руководителем и заведующим отделом должны быть тесными. Поэтому для нашей школы перечисленные мною нюансы являются весьма важными. В будущем должны быть проведены тренинги и с руководителями СМИ. Потому что без новшеств невозможно развиваться. Исходя из этого, нам предстоит еще многому учиться".

В своем выступлении ректор предложил в дальнейшем обсудить и проблемы фотографии. По его словам, фотографы делают свои снимки только в шаблонной форме: "Я всегда делал им замечание, чтобы они не фотографировали людей как на паспорт. Если мы посмотрим на зарубежные журналы, то увидим, что они делают нестандартные фотографии, и тем самым привлекают внимание читателей".

Потом был продемонстрирован видеоролик о БВШН. Затем специалист сектора отдела информации и работы с НПО и СМИ министерства образования Самир Пашаев, являясь модератором панели, провел широкое обсуждение по теме "Как быть представленным в социальных медиа?".