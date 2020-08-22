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Концентрация озона в нижних слоях атмосферы резко выросла

Концентрация озона в нижних слоях атмосферы резко выросла Экологи выяснили, что концентрация озона в нижних слоях атмосферы над крупнейшими городами Индии, Малайзии и Индонезии, а также мегаполисами в других регионах Земли за последние два десятка лет выросла почти в два раза. Из-за этого качество воздуха в них
Наука и образование
22 августа 2020 г. 05:51
Концентрация озона в нижних слоях атмосферы резко выросла

Экологи выяснили, что концентрация озона в нижних слоях атмосферы над крупнейшими городами Индии, Малайзии и Индонезии, а также мегаполисами в других регионах Земли за последние два десятка лет выросла почти в два раза. Из-за этого качество воздуха в них ухудшилось.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишут ученые в статье в научном журнале Science Advances.

"Начиная с 1994 года в рамках программы IAGOS инструменты на борту каждого самолета постоянно замеряют уровень озона в нижних слоях тропосферы Земли. Мы использовали эти данные для того, чтобы проследить за изменениями в его концентрации в 11 регионах планеты", – рассказала Одри Годел, эколог из Университета Колорадо в Боулдере (США) и один из авторов исследования.

По оценкам ВОЗ, каждый год из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами и канцерогенами умирают около семи миллионов человек. Многие исследователи полагают, что реальное количество смертей может быть еще больше. Пока ученые не достигли консенсуса относительно того, какие виды загрязнителей воздуха наиболее опасны для здоровья людей и домашних животных.

В число этих загрязнителей входит и озон – газ, молекулы которого состоят из трех атомов кислорода. Когда он попадает в нижние слои атмосферы Земли, то перестает защищать ее от ультрафиолета и становится мощным парниковым газом. Из-за него образуются различные токсичные аэрозоли, в которых содержатся соединения серной и азотной кислоты.

Годел и ее коллеги получили первые данные о том, как менялась концентрация этого газа в последние десятилетия. Для этого они объединили более 30 тыс. замеров с инструментов, которые были установлены на авиалайнерах в рамках программы IAGOS.

Анализ этих данных показал, что концентрация озона в нижних слоях атмосферы Земли в целом, а также во многих крупных городах, в последние два десятилетия быстро росла. В среднем каждые десять лет она увеличивалась на 5%, а в крупнейших городах Малайзии, Индии, Индонезии, северного Китая, а также в мегаполисах на западном побережье США и Канады – на 30-70%.

Главным источником этого прироста были тропические области Земли. За последние годы там резко увеличились выбросы окиси азота, из-за которой в нижних слоях тропосферы формируются молекулы озона. Почти все крупные источники этого газа, как предполагают ученые, сосредоточены на территории Южной и Юго-Восточной Азии.

В ближайшее время ученые планируют проверить эту теорию, используя данные по концентрации окиси азота и других газов с климатических спутников NASA и ЕКА. Их анализ, как надеются исследователи, поможет локализовать источник выбросов и понять, с какой скоростью будет расти концентрация озона в тропосфере крупнейших городов Земли в ближайшие десятилетия.

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