​Компания Petkim и Бакинская Высшая Школа Нефти обсудили перспективы сотрудничества

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Главный исполнительный директор “SOCAR Turkey Energy” и член Совета правления компании Petkim Кянан Явуз посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и встретился с членами Ученого Совета.

Об этом Report сообщили в отделе Высшей Школы по работе с общественностью.

Приветствуя гостя, председатель Ученого Совета, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что Высшая Школа является одним из важных проектов, направленных на реализацию лозунга Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал" и проинформировал его об истории создания, целях, достижениях вуза в области подготовки специалистов за трехлетний период деятельности. Ректор сообщил, что учебный процесс осуществляется на английском языке, на основе современных программ и технологий, в тесной связи с производством, и подчеркнул, что налаживание сотрудничества с компанией Petkim, являющейся промышленным учреждением современного типа, построенным в Турции, представляет большой интерес для Высшей Школы.

Кянан Явуз выразил чувства удовлетворения от пребывания в вузе Азербайджана. Он рассказал о многовековых дружеских связях народов Азербайджана и Турции, реализации многих совместных проектов мирового масштаба, после обретения Азербайджаном независимости, а также о том, что компания Petkim занимает одну из самых важных мест среди этих проектов и руководители этих двух стран находятся в центре постоянного внимания. К.Явуз проинформировал членов Ученого Совета о создании и развитии компании Petkim, а также выразил готовность к сотрудничеству с БВШН в подготовке специалистов. Он отметил, что помимо передачи молодежи инженерно-технических знаний, также важно воспитать у них чувства патриотизма, государственности, служения общенародным интересам и уважения к традициям. Затем были подчеркнуты перспективные направления сотрудничества между компанией Petkim и БВШН.

По завершению встречи гостю был вручен диплом "Почетного гостя" Бакинской Высшей Школы Нефти.