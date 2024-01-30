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Компания Илона Маска вживила первый имплант в мозг человека

Компания Илона Маска вживила первый имплант в мозг человека Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека.
Наука и образование
30 января 2024 г. 04:23
Компания Илона Маска вживила первый имплант в мозг человека

Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека.

Как передает Report, об этом сообщил он в X (ранее Twitter).

"Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление после операции проходит хорошо", - написал Маск. Отмечается, что, по первым данным, показатели работы прибора выглядят многообещающе.

Набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг, с помощью которых можно, в том числе управлять протезами, компания начала в сентябре 2023 года.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.

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Версия на азербайджанском языке İlon Maskın şirkəti ilk dəfə insan beyninə çip yerləşdirib

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