Компания IBM планирует сотрудничать с Бакинской Высшей Школой Нефти

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Крупнейшая мировая компания IBM, являющаяся лидером среди производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг, будет сотрудничать с Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН). Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, это сотрудничество предусмотрено в рамках совместного проекта SOCAR и IBM, обсуждение которого состоялось во время встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании IBM Джинни Рометтив Давосе в ходе его визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме.

Реализация этого проекта создаст новые возможности для использования в Азербайджане самых современных технологий. Осуществление этого масштабного проекта, над которым будут работать 1500 человек, позволит готовить в стране специалистов мирового уровня. Предусматривается участие в проекте и Бакинской Высшей школы нефти.

Следует отметить, что в новом кампусе БВШН при технической поддержке и программном обеспечении компании IBM планируется открыть учебный центр.