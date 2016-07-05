​Компания ABB создает Учебный Центр в БВШН

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Директор по стране компании ABB Рустам Гасымов, посетив Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН), встретился с ректором Высшей Школы Эльмаром Гасымовым.

Как сообщает Report, на встрече ректор Э.Гасымов представителю компании ABB сказал, что в новом кампусе БВШН идут завершительные работы. Ректор также обсудил с ним ход завершительных работ, идущих в созданном в кампусе новом Учебном Центре, который оборудован установками и инструментами моделирования компании ABB. По его словам, новоучрежденный Учебный Центр будет сдан в эксплуатацию еще до открытия самого кампуса.

Директор по стране компании ABB Рустам Гасымов от имени представляемой им компании выразил удовлетворение от сотрудничества с БВШН и уверенность в дальнейшем развитии данного сотрудничества. Он сообщил, что в будущем студенты и преподаватели будут иметь возможность проходить тренинги и проводить исследования в Учебном Центре нового кампуса БВШН на основе применения технологий, внедренных компанией ABB. Рустам Гасымов добавил, что в этом Центре также будут проводиться тренинги компании ABB, организуемые для специалистов всего региона.

На встрече также были обсуждены другие направления взаимного сотрудничества и их перспективы.