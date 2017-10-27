Комиссия по терминологии: Мы рассматриваем замечания и критику

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Азербайджанской комиссии по терминологии, профессор Саялы Садыгова прокомментировала обсуждение слов, данных вчера в прессе как замену некоторым заимствованным словам.

В заявлении Report С.Садыгова отметила, что естественны широкий резонанс, замечания и критика по проекту, который предлагает замену некоторым необходимым в родном языке заимствованным словам: "Первоначальные идеи, обсуждения в социальных сетях показывают, что некоторые предлагаемые слова не воспринимаются однозначно".

Она выразила благодарность всем участвующим в обсуждениях и отметила, что обоснованные замечания и критика рассматриваются в Азербайджанской комиссии по терминологии: "В связи с этим я довожу до сведения общественности, в том числе уважаемых представителей медиа, что слова "зарядка" – "накопление" (yükləmə), "адаптер" – "накопитель" (yükləyici), "эмбарго" – "запрет" (qadağa), "эвакуация" – "переселение" (köçürülmə), "прогноз" - "предвидение"( öncəgörmə), "консенсус" – "единогласие" (yekdillik), "ксерокопия" – "копирование" (üzçıxarma), "лайк" – "одобрение" (bəyənmə), "месаж" – "сообщение" (ismarıc) даны в качестве предложения. Это всего лишь проект, предложение, данное для общественного обсуждения. Наша цель найти самый верный вариант на азербайджанском языке заимствованных слов. Поэтому мы в первую очередь призываем активно участвовать в этих обсуждениях специалистов данной области, ученых-лингвистов, журналистов, чутко относящихся к языку творческих лиц и каждого человека".