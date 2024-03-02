Комета Дьявола пролетит над Землей во время солнечного затмения

В следующем месяце к Земле подлетит комета 12P/Понса-Брукса, известная своим характерным зеленым свечением. Ее визит совпадет со временем полного солнечного затмения, которое случится 8 апреля.

В следующем месяце к Земле подлетит комета 12P/Понса-Брукса, известная своим характерным зеленым свечением. Ее визит совпадет со временем полного солнечного затмения, которое случится 8 апреля.

Как передает Report со ссылкой на портал LiveScience, комета 12P/Понса-Брукса, также известная как комета Дьявола, представляет собой космический объект шириной 17 километров. Она совершает 71 оборот вокруг Солнца за год.

12P представляет собой криовулканическую комету. Это означает, что время от времени она извергается, когда солнечная энергия нагревает ее недра и вызывает выброс смеси льда и газа, известной как криомагма. Криомагма расширяется кому кометы - газовый шлейф вокруг ее ядра - делая небесное тело намного ярче в течение следующих нескольких дней.

Инфернальное имя кометы Понса-Брукса связано с тем, что время от времени на ней вырастают характерные образования, напоминающие рога. Зеленый свет 12P вызван высоким содержанием диуглерода в ее коме и хвосте.

Если комета начнет извергаться незадолго до подлета к Земле, ее можно будет увидеть с поверхности планеты невооруженным глазом. Однако ученые пока не могут с уверенностью сказать, случится это или нет.

Астрономы заверили, что 12P/Понса-Брукса пройдет на безопасном расстоянии от нашего мира.