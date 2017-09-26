Команда азербайджанских студентов успешно выступила в Москве

© Report

Москва. 26 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанские студенты МГУ им. Ломоносова, объединённые в команду "Атропат", заняли второе место в Интеллектуальной игре "Кубок МДН", сообщает российское бюро Report.

Организатором соревнования по спортивному Что? Где? Когда?, в котором приняли участие 13 команд, стал Московский дом национальностей.

Игра проходила в очень жаркой и оживленной атмосфере, за которой наблюдало немало болельщиков. На протяжении всей игры ответы команд оценивало компетентное жюри, составленное из членов элитарного клуба "Что? Где? Когда?". По итогам игры команда "Атропат", представляющая азербайджанский клуб МГУ, заняла второе место, уступив лишь объединённой команде МПГУ.

Как отметил капитан команды "Атропат", студент 2-го курса магистратуры исторического факультета МГУ Руслан Ахмедов это уже не первая игра, в которой они принимают участие.

"Мы существуем уже 3 года. Принимаем участие в основном в межнациональных турнирах Москвы и соревнованиях, организованных АМОР", - сказал юный знаток.

По его словам, название команды придумано с целью привлечь внимание к древней истории Азербайджана.

После игры победители соревнования были отмечены кубками и дипломами.