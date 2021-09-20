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Колумбия проводит обучение испанскому языку для азербайджанских госслужащих

Колумбия проводит обучение испанскому языку для азербайджанских госслужащих В виртуальном формате состоялось торжественное открытие IX версии "Инициативы по распространению колумбийской культуры через преподавание испанского языка" правительства Колумбии, программы, которая разрабатывается в рамках соглашения о сотрудничестве меж
Наука и образование
20 сентября 2021 г. 18:31
Колумбия проводит обучение испанскому языку для азербайджанских госслужащих

В виртуальном формате состоялось торжественное открытие IX версии "Инициативы по распространению колумбийской культуры через преподавание испанского языка" правительства Колумбии, программы, которая разрабатывается в рамках соглашения о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Колумбии и Азербайджана.

Как сообщает Report, в открытии этой IX версии курсов испанского языка приняли участие директор по культуре Министерства иностранных дел Каталина Альбаррасин Суарес; генеральный директор APC-Colombia Анхела Оспина де Николлс, ректор UPB Пресбитеро Хулио Хайро Себальос Сепульведа.

Посол Колумбии в Азербайджане Луис Антонио Димате Карденас выступил с обращением к участникам, подчеркнув важность инициативы и ее вклад в укрепление дружеских связей между Колумбией и Азербайджаном: "Курс испанского стал символической программой и платформой для развития отношений между Колумбией и Азербайджаном, инструментом для сближения наших стран, чтобы сделать нашу культуру известной и достичь большего знания и понимания между нашими народами. Курс также был скромным, но очень значительным вкладом в подготовку человеческих ресурсов, что позволяет правительству Азербайджана более динамично развивать свои отношения не только с нашей страной, но и со всей Латинской Америкой".

Этой программой, которая пользуется поддержкой Агентства при президенте по международному сотрудничеству (APC-Colombia) и реализуется с 2013 года, смогли воспользоваться 247 азербайджанских дипломатов и государственных служащих.

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Версия на английском языке Colombia conducts Spanish language training for Azerbaijani civil servants

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