​Коллектив НАНА посетил Аллею почетного захоронения

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Коллектив Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня по случаю 70-летия академии почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, коллектив НАНА также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив цветы к ее могиле.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, других выдающихся деятелей, сыгравших роль в общественно-политической, научно-культурной жизни страны, возложены цветы к их могилам.