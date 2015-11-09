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    ​Коллектив НАНА посетил Аллею почетного захоронения

    Также была почтена память других выдающихся деятелей, сыгравших роль в общественно-политической, научно-культурной жизни страны

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Коллектив Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня по случаю 70-летия академии почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле в Аллее почетного захоронения. 

    Как сообщает Report, коллектив НАНА также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив цветы к ее могиле.

    Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, других выдающихся деятелей, сыгравших роль в общественно-политической, научно-культурной жизни страны, возложены цветы к их могилам. 

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