Коллектив БВШН побывал в Театре оперы и балета

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Руководство Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), профессора, преподаватели, сотрудники и студенты посетили Государственный Академический театр оперы и балета, где посмотрели балет в двух действиях выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "1001 ночь". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, это культурное мероприятие было посвящено первым выпускникам БВШН, выпуск которых состоится в июле этого года.

Открывая вечер приветственной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил будущих выпускников с окончанием учебы и пожелал им успехов. Ректор отметил, что в возглавляемом им вузе уделяется большое внимание не только точным предметам, но и гуманитарному воспитанию. "Руководство и преподаватели Высшей Школы стараются воспитать не только высококвалифицированных специалистов в области нефтегазовой инженерии, но и настоящих личностей и граждан своей страны. Сегодня мы увидим балет известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова "1001 ночь". Вот уже почти 40 лет этот балет является самой популярной постановкой Театра оперы и балета", - отметил Э. Гасымов.

Затем гости с большим интересом посмотрели балет "1001 ночь". После завершения спектакля в знак благодарности зрители преподнесли актерам цветы, наградив их восторженными аплодисментами.