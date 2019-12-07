В Азербайджане количество студентов по приему в магистратуру будет определять кабмин

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Содержание и организацию обучения в магистратуре и правила присвоения "магистерской" степени".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, количество студентов, обучающихся по специальностям магистратуры, определяется кабмином с учетом существующей материально-технической базы и научно-педагогического потенциала.

В связи с применением поправки к настоящему решению, расходы на обучение студентов, обучающихся по госзаказу и за счет государственного бюджета покрываются из государственного бюджета Азербайджана в пределах средств, предусмотренных для этой цели.