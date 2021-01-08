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Количество профессионально-ориентированных классов в Азербайджане возрастет до 85

Количество профессионально-ориентированных классов в Азербайджане возрастет до 85 В 2020-2021 учебном году сфера охвата проекта “Организация профессионально-ориентированных классов” еще более расширилась. В настоящее время проект охватывает 35 школ, 55 классов, 1 187 учеников и 165 учителей в столице и регионах.
Наука и образование
8 января 2021 г. 16:42
Количество профессионально-ориентированных классов в Азербайджане возрастет до 85

В 2020-2021 учебном году сфера охвата проекта “Организация профессионально-ориентированных классов” еще более расширилась. В настоящее время проект охватывает 35 школ, 55 классов, 1 187 учеников и 165 учителей в столице и регионах.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

Если в прошлом учебном году в рамках проекта велось обучение таким профессиям как столяр, слесарь, повар, мастер комби-кондиционирования, сантехник, сборщик мебели, агроном и портной, то в 2020-2021 учебном году началось обучение еще 4 специальностям, таким как кондитерское дело, парикмахер, ковродел, специалист в сфере ИКТ. С начала текущего года в 20 школах применяется методология STEAM, а к концу 2020-2021 учебного года в 20 школах начнется внедрение модуля “Вождение”, который охватит 417 учащихся.

В 2021-2022 учебном году планируется увеличить количество профессиональных классов до 85 в 50 школах, а количество учащихся довести до 1 700 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peşə təmayüllü siniflərin sayı 85-ə çatdırılacaq

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