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    Количество испытательных экзаменов по приему в бакалавриат увеличено вдвое

    Для впервые участвующих на экзамене граждан Азербайджана один из двух экзаменов будет за счет средств госбюджета

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в этом году увеличил количество испытательных экзаменов по приему в бакалавриат с 2-х до 4-х.

    Как сообщает Report, по сравнению с прошлым годом, количество испытательных экзаменов увеличили вдвое.

    В этом году испытательные экзамены для желающих поступить в бакалавриат вузов предусмотрены на 1, 15, 29 апреля и один раз в июне.

    Первый (весенний) вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей пройдет 13 мая, а по I и IV группам - 20 мая. 

    Отметим, что для впервые участвующих на вступительных экзаменах граждан Азербайджана один из двух экзаменов будет за счет средств госбюджета (то есть бесплатным). 

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