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Число абитуриентов на I этапе приема в учреждения профобразования превысило 27 тысяч

Число абитуриентов на I этапе приема в учреждения профобразования превысило 27 тысяч В 18:00 12 августа завершен процесс приема студентов в профессиональные учебные заведения на 2024/2025 учебный год.
Наука и образование
12 августа 2024 г. 19:24
Число абитуриентов на I этапе приема в учреждения профобразования превысило 27 тысяч

В 18:00 12 августа завершен процесс приема студентов в профессиональные учебные заведения на 2024/2025 учебный год.

Как сообщает Report, по состоянию на 29 июля через платформу www.portal.edu.az поступило 87656 обращений от 27269 человек.

Желающие получить профессиональное образование, в основном, выбрали специальности в области ИКТ, туризма, промышленности, сельского хозяйства и общественного питания.

Результаты конкурса будут объявлены 17 августа.

II этап приема студентов на вакантные плановые места на ступени профессионального образования планируется провести с 27 августа по 3 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Peşə təhsili müəssisələrinə qəbulun I mərhələsində müraciət edənlərin sayı 27 mini ötüb

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