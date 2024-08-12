Число абитуриентов на I этапе приема в учреждения профобразования превысило 27 тысяч

В 18:00 12 августа завершен процесс приема студентов в профессиональные учебные заведения на 2024/2025 учебный год.

В 18:00 12 августа завершен процесс приема студентов в профессиональные учебные заведения на 2024/2025 учебный год.

Как сообщает Report, по состоянию на 29 июля через платформу www.portal.edu.az поступило 87656 обращений от 27269 человек.

Желающие получить профессиональное образование, в основном, выбрали специальности в области ИКТ, туризма, промышленности, сельского хозяйства и общественного питания.

Результаты конкурса будут объявлены 17 августа.

II этап приема студентов на вакантные плановые места на ступени профессионального образования планируется провести с 27 августа по 3 сентября.