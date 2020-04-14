​Когда начнется обучение? – ОФИЦИАЛЬНО

Министр образования Джейхун Байрамов рассказал о начале процесса обучения.

Как передает Report, министр образования Джейхун Байрамов во время выступления на передаче «Hədəf» телеканала AzTV сказал, что начало процесса обучения – самая большая мечта работающих как в министерстве, так и в системе образования.

Министр заявил, что возобновление процесса обучения означает ежедневное движение 2 млн. людей:

«Во многих случаях можно воспользоваться транспортом. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем. Оперативный штаб при Кабинете министров примет решение в зависимости санитарно-эпидемиологической ситуации, учитывая все вопросы и риски».

Дж.Байрамов сказал, что если в течение этой недели будет принято решение о продлении периода остановки обучения, то общественности сообщат об этом.

Напомним, что обучение в стране остановлено с 3 марта.