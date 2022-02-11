О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коалы оказались под угрозой вымирания

Коалы оказались под угрозой вымирания В Австралии коал внесли в список видов, чье существование находится под угрозой.
Наука и образование
11 февраля 2022 г. 09:28

В Австралии коал внесли в список видов, чье существование находится под угрозой.

Как передает Report, об этом сообщило Министерства охраны окружающей среды Австралии.

В некоторых регионах страны, численность коал сократилась за 20 лет на 50-60%. Если не предпринять меры — коалы вымрут до 2050 года.

"Мы предпринимаем беспрецедентные шаги для защиты коал, оставаясь в тесном сотрудничестве с учеными, исследователями, ветеринарами и природоохранными организациями, а также с властями регионов и общинами традиционных владельцев земли. Я повышаю уровень государственной защиты для этих животных в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, а также на Австралийской столичной территории, внося вид в список находящихся под угрозой исчезновения", — заявил министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей.

Она отметила, что конкретно на сохранение коал как вида — то есть, на подсчет, обследование и лечение коал — выделено 36,1 млн долларов США.

По словам Лей, главной угрозой для существования коал является разрушение их среды обитания.

"Национальный план по восстановлению популяции, разработанный на основе научных консультаций, будет направлен в регионы и скорректируют местные стратегии", — заявила Лей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Koala listed as endangered as their numbers plunge

Экслюзивные новости

Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию стелс-омикрона
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"
7 февраля 2022 г. 16:37
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi