Книга "Таинственные египетские сказки" издана на азербайджанском языке

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Вышла в свет очередная книга Переводческого центра при Кабмине Азербайджанской Республики - "Таинственные египетские сказки" ("Əsrarəngiz Misir nağılları"), изданная Переводческим центром и Египетским центром связей в области культуры и образования.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Переводческого центра.
Предусмотренная для детей и подростков книга приглашает читателей в волшебный мир Египта, создает интересное и богатое впечатление о древней культуре, традициях, истории и людях страны.
С арабского языка сказки переведены сотрудником Египетского центра связей в области культуры и образования Фаридом Джамаловым.
Редактор издания - Салам Сарван.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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