Книга "Таинственные египетские сказки" издана на азербайджанском языке

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Вышла в свет очередная книга Переводческого центра при Кабмине Азербайджанской Республики - "Таинственные египетские сказки" ("Əsrarəngiz Misir nağılları"), изданная Переводческим центром и Египетским центром связей в области культуры и образования.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Переводческого центра.

Предусмотренная для детей и подростков книга приглашает читателей в волшебный мир Египта, создает интересное и богатое впечатление о древней культуре, традициях, истории и людях страны.

С арабского языка сказки переведены сотрудником Египетского центра связей в области культуры и образования Фаридом Джамаловым.

Редактор издания - Салам Сарван.