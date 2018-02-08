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    Книга "Таинственные египетские сказки" издана на азербайджанском языке

    Редактор издания - Салам Сарван

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Вышла в свет очередная книга Переводческого центра при Кабмине Азербайджанской Республики - "Таинственные египетские сказки" ("Əsrarəngiz Misir nağılları"), изданная Переводческим центром и Египетским центром связей в области культуры и образования.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Переводческого центра.

    Предусмотренная для детей и подростков книга приглашает читателей в волшебный мир Египта, создает интересное и богатое впечатление о древней культуре, традициях, истории и людях страны.

    С арабского языка сказки переведены сотрудником Египетского центра связей в области культуры и образования Фаридом Джамаловым.

    Редактор издания - Салам Сарван. 

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