Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны после сбора образцов грунта

Китайский зонд "Чанъэ-6", впервые в истории собравший образцы грунта с обратной стороны Луны, взлетел с поверхности естественного спутника Земли.
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"Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли. Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны", — отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского аппарата успешно прилунился в заданном районе Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.