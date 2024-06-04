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Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны после сбора образцов грунта

Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны после сбора образцов грунта Китайский зонд "Чанъэ-6", впервые в истории собравший образцы грунта с обратной стороны Луны, взлетел с поверхности естественного спутника Земли.
Наука и образование
4 июня 2024 г. 06:35
Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны после сбора образцов грунта

Китайский зонд "Чанъэ-6", впервые в истории собравший образцы грунта с обратной стороны Луны, взлетел с поверхности естественного спутника Земли.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли. Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны", — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского аппарата успешно прилунился в заданном районе Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.

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