Китайский Университет Лонгдонг реализует совместный проект с АГУНП

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/Находящийся с визитом в Китайской Народной Республике ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), профессор Мустафа Бабанлы встретился с делегацией во главе с проректором Университета Лонгдонг провинции Гансу, Ма Юенингом.

Как сообщили Report из АГУНП, по словам проректора, он прибыл в Ланджоу по поручению ректора Университета Лонгдонг с целью обсуждения сотрудничества.

По его словам, представляемый им вуз один из ведущих университетов в Китае в области образования в сфере нефти и газа.

Ректор М. Бабанлы поблагодарил собеседника за большую значимость, которую выказывает Университет Лонгдонг сотрудничеству с АГУНП и подробно проинформировал его о возможностях и достижениях возглавляемого им вуза. Он также выразил готовность сотрудничать с китайским университетом.

Проректор Университета Лонгдонг выразил желание использовать высокий потенциал АГУНП и интерес в реализации совместных проектов, привлечении азербайджанских учителей к преподавательскому процессу, повышению специальности и подготовки научных кадров.

Стороны договорились о реализации визита представителей Университета Лонгдонг в столицу Азербайджана для ознакомления на месте с образовательными возможностями АГУНП.