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Китайский марсоход "Чжужун" проехал по поверхности Марса уже более 800 метров

Китайский марсоход "Чжужун" проехал по поверхности Марса уже более 800 метров Марсоход "Чжужун" китайской исследовательской миссии "Тяньвэнь-1" преодолел на поверхности Красной планеты дистанцию порядка 808 метров.
Наука и образование
6 августа 2021 г. 10:14
Китайский марсоход Чжужун проехал по поверхности Марса уже более 800 метров

Марсоход "Чжужун" китайской исследовательской миссии "Тяньвэнь-1" преодолел на поверхности Красной планеты дистанцию порядка 808 метров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Китайское национальное космическое управление.

"По состоянию на 6 августа марсоход "Чжужун" проработал на поверхности Марса 82 сола (марсианские сутки протяженностью около 24 часов 40 минут). К настоящему времени преодоленное им расстояние уже превысило отметку 800 метров и достигло 808 метров", - проинформировало ведомство.

Указывается, что аппарат смог преодолеть различные препятствия, в том числе крупные валуны, ударные кратеры и песчаные дюны.

Как отмечается в сообщении, марсоход покинул Землю 379 дней назад. Задержка связи между командным центром и аппаратом составляет около 21 часа 23 минут. Все системы марсохода работают штатно.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая "Чжужун" спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию грунта, ионосферы и климата. Период работы аппарата составит 92 земных дня.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южной китайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса.

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