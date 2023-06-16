Китай позволит другим странам использовать свой спутник для лунных миссий

Китай позволит космическим агентствам других стран использовать спутник-ретранслятор "Цюэцяо" при проведении лунных миссий.

Китай позволит космическим агентствам других стран использовать спутник-ретранслятор "Цюэцяо" при проведении лунных миссий.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил доцент научно-технического университета Китая Лоу Цзинсянь в интервью газете министерства науки и технологий КНР Science and Technology Daily.

"Спутник-ретранслятор "Цюэцяо" был создан в Китае в 2018 для получения сигналов и изображений с обратной стороны Луны, но важнее то, что Китай дал согласие по запросам от NASA и космических агентств других стран в вопросе помощи при осуществлении их лунных миссий в будущем", - сказал он.

Спутник "Цюэцяо" был запущен в космос 21 мая 2018 года. 14 июня аппарат вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа системы Земля-Луна.

Основная задача спутника - работа в качестве ретранслятора связи при осуществлении миссии китайской лунной станции "Чанъэ-4", которая 3 января 2019 года совершила посадку на обратной стороне Луны, зонд не может напрямую отправлять сигналы на Землю, поэтому сигналы передаются через ретранслятор.