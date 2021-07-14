Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко увековечит память посла АДР Юсифа Везира Чеменземинли.
Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил ректор Киевского национального университета им. Шевченко Владимир Бугров.
"Когда-то Азербайджанская Демократическая Республика и Украинская народная республика имели дипломатические отношения и послом АДР в Украинском государстве был Юсиф Везир Чеменземинли. Он действительно выдающийся человек, и мы сейчас вместе с посольством Азербайджанской Республики готовим именную аудиторию.
У нас есть такая традиция называть аудитории именами выдающихся личностей. Вместе с посольством готовим материалы, где будут приставлены его жизнь, его научные труды, его дипломатическая карьера. Мы договорились о том, что к 30-летию восстановления дипломатических отношений вместе с посольством торжественно откроем эту аудиторию в Красном корпусе университета", - заявил В. Бугров.
Также, по его словам, ведется обсуждение об открытии азербайджанского языкового центра в Институте филологии.