Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко увековечит память посла АДР Юсифа Везира Чеменземинли.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко увековечит память посла АДР Юсифа Везира Чеменземинли.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил ректор Киевского национального университета им. Шевченко Владимир Бугров.

"Когда-то Азербайджанская Демократическая Республика и Украинская народная республика имели дипломатические отношения и послом АДР в Украинском государстве был Юсиф Везир Чеменземинли. Он действительно выдающийся человек, и мы сейчас вместе с посольством Азербайджанской Республики готовим именную аудиторию.

У нас есть такая традиция называть аудитории именами выдающихся личностей. Вместе с посольством готовим материалы, где будут приставлены его жизнь, его научные труды, его дипломатическая карьера. Мы договорились о том, что к 30-летию восстановления дипломатических отношений вместе с посольством торжественно откроем эту аудиторию в Красном корпусе университета", - заявил В. Бугров.

Также, по его словам, ведется обсуждение об открытии азербайджанского языкового центра в Институте филологии.