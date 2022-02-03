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Керим Шукюров: Историческое название "Исмаилия" должно быть восстановлено

Керим Шукюров: Историческое название "Исмаилия" должно быть восстановлено При постепенном отстранении научных коллективов «Исмаилия» оказалась сосредоточена в руках Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).
Наука и образование
3 февраля 2022 г. 15:49
Керим Шукюров: Историческое название Исмаилия должно быть восстановлено

При постепенном отстранении научных коллективов «Исмаилия» оказалась сосредоточена в руках Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Report сообщил генеральный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров.

Он отметил, что президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев потерял научное и моральное право быть руководителем, поэтому научно-общественное мнение выдвинуло на повестку дня его отставку и этот процесс не имеет обратного пути. По его словам, сейчас основное внимание уделяется коренным изменениям и реформам в системе Академии, но во всех случаях один вопрос не подлежит обсуждению: "Бюрократической структуре под названием "Президиум", которая практически обособилась от проблем академии, места в новой системе не должно быть".

Профессор отметил, что одновременно с совершенствованием управленческого процесса должна быть восстановлена еще одна историческая справедливость: "Историческое название “Исмаилия” должно быть восстановлено". К.Шукюров отметил, что в этом здании можно создать прекрасный музей, посвященный азербайджанскому искусству и культуре, или современный центр и включить его в число объектов, которые необходимо посетить народу Азербайджана и приезжающим сюда туристам.

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Версия на азербайджанском языке Kərim Şükürov: "İsmailiyyə"nin tarixi adı bərpa edilməli və xalqa açılmalıdır"

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