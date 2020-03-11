ЮНЕСКО: Каждый пятый учащийся в мире лишен доступа к образованию из-за коронавируса

В ответ на резкое увеличение числа случаев закрытия школ и университетов с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19 ЮНЕСКО сегодня провела глобальную видеоконференцию для высших должностных лиц в сфере образования для обмена информацией о стратегиях по минимизации возможности срыва учебного процесса во всем мире.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, в конференции участвовали представители 73 стран, включая 24 министров образования и 15 заместителей министров.

Согласно данным, опубликованным сегодня ЮНЕСКО, в настоящее время кризис затрагивает около 363 миллионов учащихся во всем мире, от дошкольников до учеников старших классов, в том числе 57,8 миллионов студентов высших учебных заведений. Таким образом, в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 каждый пятый учащийся в мире лишен доступа к школьному образованию, а каждый четвертый – к высшему образованию.

Власти 15 стран приняли решение закрыть школы по всей стране, а в 14 странах было осуществлено закрытие школ на местном уровне. Таким образом, закрытие школ затронуло Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку.

В целях координации глобальных мер реагирования, ЮНЕСКО объявила о создании Чрезвычайной целевой группы ЮНЕСКО-COVID19, которая будет поддерживать меры реагирования на национальном уровне и делиться эффективными мерами политики, уделяя особое внимание наиболее уязвимым странам. Кроме того, будет создано более широкое сообщество специалистов-практиков для активизации обмена знаниями, взаимного обучения и наращивания потенциала в области дистанционного и открытого обучения. ЮНЕСКО намерена мобилизовать все заинтересованные стороны, включая частный сектор.

В ходе видеоконференции представители стран обменялись подходами и передовым опытом для обеспечения непрерывности обучения во время закрытий школ, продолжительность которых до сих пор неизвестна.

В дополнение к мониторингу воздействия коронавируса COVID-19 на образование ЮНЕСКО опубликовала список находящихся в открытом доступе приложений и платформ для дистанционного обучения, предназначенных для использования родителями, учителями и учащимися, а также на уровне более крупных систем школьного образования. Организация настоятельно призывает страны использовать инклюзивность и справедливость в качестве руководящих принципов при планировании мер реагирования, признавая, что закрытие школ сильнее всего затрагивает находящихся в наиболее уязвимом положении учащихся.

"Мы находимся в довольно необычном положении, когда большое количество стран сталкиваются с одной и той же проблемой одновременно. Нам необходимо объединить усилия не только для устранения непосредственных последствий этого беспрецедентного кризиса в области образования, но и для повышения долгосрочной устойчивости систем образования", - заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 100 странах.