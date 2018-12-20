Ректор: Казахстану важен опыт Азербайджана в переходе на латиницу

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Мы должны строить добрые братские отношения между нашими народами на основе принципов и связей наших предков".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал ректор Казахского Национального университета имени аль-Фараби, вице-президент НАН Казахстана Галимкаир Мутанов.

Он отметил, что сегодня отношения Азербайджана и Казахстана развиваются и вышли на качественно новый уровень: "Нас связывает очень многое - это общая история, культура, язык и многие другие факторы".

Г.Мутанов подчеркнул, что будущие поколения должны знать и чтить общие корни и ценности. Он также отметил, что Казахстан с предстоящего года также переходит на латинскую графику.

"Азербайджан уже давно перешел к латинице, а мы - с нового года. И есть очень много вопросов по этому вопросу, с которыми нам может помочь Азербайджан. Нам будет полезно изучить ваш опыт и практику", - подытожил он.