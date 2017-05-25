Казахстанская научная экспедиция посетит Азербайджан

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Казахстанская научная экспедиция, состоящая из ученых-историков, совершит визит в Азербайджан.
Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, экспедиция организована Международным общественно-благотворительным фондом имени Героя Советского Союза, Народного героя Казахстана Сагадата Нурмагамбетова в рамках проекта под названием "Бабалар изимен" (По следам предков).
Основная цель экспедиции - отследить и изучить следы миграции казахов и тюрков в мире, а также знакомство с потомками древних гуннов, тюрков, кипчаков.
В рамках визита в Азербайджан экспедиция посетит Баку и Газах.
Далее группа казахстанских ученых также посетит Грузию, Украину, Словению, Польшу, Венгрию, Германию, Италию, Ватикан, Францию и другие страны.
В рамках поездки состоится встреча в посольстве Казахстана в Азербайджане, где примут участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, а также ученые-историки и тюркологи Азербайджана, члены Национальной академии наук Азербайджана.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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