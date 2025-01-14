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Карабахское РУО внесло ясность в сообщения в соцсетях о массовых увольнениях сотрудников

Карабахское РУО внесло ясность в сообщения в соцсетях о массовых увольнениях сотрудников 12:09
Наука и образование
14 января 2025 г. 12:38
Карабахское РУО внесло ясность в сообщения в соцсетях о массовых увольнениях сотрудников

Распространенные в СМИ новости о многочисленных увольнениях сотрудников Карабахского регионального управления образования (РУО) не соответствуют действительности.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в управлении.

Отмечается, что с начала 2025 года проведена соответствующая реструктуризация региональных управлений образования.

"Методисты, работавшие в Карабахском региональном управлении образования (РУО), по их согласию были переведены на аналогичные должности в общеобразовательные учреждения. Технические сотрудники в методическом кабинете также были переведены на другие технические должности в управлении с сохранением должностного оклада. В результате из 61 сотрудника 52 уже трудоустроены, а процесс обеспечения работой оставшихся продолжается", – подчеркивает управление.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация об увольнении 53 сотрудников Карабахского РУО.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Regional Təhsil İdarəsi çoxsaylı əməkdaşının işdən azad olunması xəbərinə aydınlıq gətirib

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