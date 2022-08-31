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Кандидаты на должность директоров школ сдадут экзамен на следующей неделе

Кандидаты на должность директоров школ сдадут экзамен на следующей неделе 5 сентября состоится тестовый этап конкурса по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений с численностью учащихся более 500 человек.
Наука и образование
31 августа 2022 г. 10:29
Кандидаты на должность директоров школ сдадут экзамен на следующей неделе

5 сентября состоится тестовый этап конкурса по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений с численностью учащихся более 500 человек.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования Азербайджана, информация о времени и месте проведения экзамена отправлена кандидатам.

Согласно правилам, конкурс будет состоять из этапа письменного экзамена и собеседования. На тестовом экзамене кандидатам будет представлено в общей сложности 60 тестовых заданий, включая вопросы по педагогике и методике, навыкам критического чтения, законодательству в области образования и управления, лидерству и менеджменту, математической логике.

Образцы тестовых заданий и темы эссе размещены на miq.edu.az/director.

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Версия на азербайджанском языке Direktorluğa namizədlər gələn həftə test imtahanı verəcək

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