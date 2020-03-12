Какими ресурсами могут воспользоваться ученики, чтобы не отставать от занятий?

В связи с внеплановыми каникулами министерство образование Азербайджана, совместно с телеканалом "Mədəniyyət" ("Культура") запустило видеоуроки для учащихся общеобразовательных школ.

Как сообщает Report, видеоуроки для азербайджанского сектора стартовали 11 марта и будут транслироваться ежедневно до 27 марта в программе “Учебное время" с 10.00 до 16.00 по бакинскому времени. Трансляция же видеоуроков для русского сектора общеобразовательных школ начнется со следующей недели.

Отметим, что телеуроки охватывают все классы, по таким предметам как: "Азербайджанский язык", "Математика", "Познания жизни", "Изобразительное искусство", "Иностранный язык" для учащихся начальных классов, а для учеников 5-11-х классов - "Азербайджанский язык", "Математика", "Иностранный язык", "История", "География", "Химия", "Физика", "Биология". В видео представлены объяснения темы урока и задания для учеников.

Как заявил завсектором по связям с общественностью министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов, несмотря на то, что телеуроки начались всего день назад, в Азербайджане наблюдается достаточно высокий интерес к ним. Для тех, кто пропустил видеоуроки по телевизору, может посмотреть их также на официальной странице телеканала "Mədəniyyət" в Facebook и на сайте минобразования. И если два дня назад посетителей этой страницы было всего около 2 000 человек, то сейчас их уже больше 13 000 человек, что говорит об интересе к видеоурокам.

Также в минобразования заявили, что в конце каждой недели планируется устраивать в онлайн-формате обсуждение телеуроков за эту неделю. И если у учеников и их родителей, возникнут какие-либо вопросы по темам телеуроков, то во все вопросы будет вноситься ясность.

В свою очередь, ответственный секретарь Общественного совета при Минобразования Ильгар Оруджов заявил, что проведение телеуроков является своевременным решением для того, чтобы ученики не отставали от школьной программы. Данная инициатива проводится в Азербайджане впервые, поэтому он призвал родителей быть ответственными в данном вопросе и уделять своим детям и их занятиям больше времени, так как данная ситуация в целом требует большой ответственности как от детей так и от их родителей.

Наряду с этим, ученики также могут воспользоваться электронными учебниками и видеоуроками на таких порталах министерства образования как video.edu.az и www.e-derslik.edu.az. На www.e-derslik.edu.az имеется в общей сложности 256 электронных ресурса, включая 232 электронные книги, 22 методических пособия и 2 внеклассных учебных материала. Также имеется 28 учебников, обогащенных видео, графикой, звуком и другими мультимедийными инструментами.

На портале video.edu.az, размещено 1 621 видеоурока. На портале размещены анимационные видеоролики в формате 3D. Также доступны видеоуроки и система оценивания “Khan Academy”. Занятия разработаны в соответствии с национальной учебной программой с участием как местных, так и иностранных преподавателей.

Напомним, что с целью предотвращения возможной угрозы от распространения в Азербайджане коронавируса (COVİD - 19) во всех учебных заведениях учебный, учебно-воспитательный процесс был приостановлен с 3 до 27 марта.

Эмилия Аббасова