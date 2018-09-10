Какие университеты в Баку имеют общежития? - СПИСОК

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ На будущей неделе в вузах Азербайджана начинается новый учебный год.

Report изучил наличие или отсутствие у основных вузов столицы общежитий.

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (ADNSU) Report сообщили, что ранее университет имел комплекс общежитий из 7 зданий. 6 из них были снесены и строится отвечающее современным стандартам новое здание общежития на 1000 человек. В то же время было отмечено, что оставшееся здание было отремонтировано и сдано в пользование студентов. В этом здании на 320 человек в одной комнате могут проживать 3 человека. В здании живут в основном иностранные студенты и оплачивают проживание.

"Желающие проживать в общежитии азербайджанские студенты обращаются в студенческий профсоюзный комитет университета и живут там бесплатно", - сказали в университете.

Из 5-корпусного общежития Азербайджанского технического университета только один дан на пользование студентам (в остальных размещены вынужденные переселенцы). В общежитии, где примерно могут оставаться 80 человек, живут по 4 человека в комнате. Здесь проживают только студенты мужского пола. Общежитие бесплатное. Университет сам оплачивает расходы общежития.

Азербайджанский медицинский университет имеет 6 общежитий. В одном из них размещены вынужденные переселенцы. Общая вместимость остальных – 1256 человек. Последние 4 года общежитие АМУ платное. Сейчас плата составляет 50 манатов в месяц. В общежитии недавно был сделан ремонт, условия хорошие. Здания для девушек и юношей отдельные. Иностранные студенты обоих полов остаются в одном здании, но на разных этажах. Прием в общежития начался с 10 июля. Комнаты делятся на 1- и 4-местные. Отметим, что сейчас женское общежитие №3 закрыто на ремонт.

В Азербайджанском университете языков Report сообщили, что вуз имеет два отдельных общежития для юношей и девушек. Однако в женском общежитии только два блока переданы в пользование студенткам и они полностью отремонтированы. Здесь имеются все условия для проживания 200 человек. Месячная стоимость проживания для студентов – 20 манатов.

В 4 из 5 общежитий Азербайджанского государственного педагогического университета проживают вынужденные переселенцы. Только в общежитии, открытом в учебном здании №2, обеспечиваются жильем около 200 студентов.

Бакинский славянский университет передал студентам в пользование женское общежитие №3. Второй, третий и четвертый этажи здания полностью принадлежат студенткам. На первом этаже проживают вынужденные переселенцы.

Студенты Бакинской высшей школы нефти в новом учебном году будут проживать в построенном недавно новом студенческом доме на 400 коек.

В Азербайджанском государственном экономическом университете, Сумгайытском государственном университета, Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном университете культуры и искусства наблюдается аналогичная ситуация. В общежитиях этих вузов проживают вынужденные переселенцы. По этой причине они не могут разместить в общежитии своих студентов.