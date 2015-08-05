​Как нужно себя вести при встрече со змеей?

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В связи с летним сезоном наблюдается активность змей. По этой причине в стране участились случаи укуса змей. За последний месяц в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило около 15-ти обращений, связанных с укусами змей.

Интересно, как должен вести себя человек при встрече со змеей?

Как сообщила Report старший научный сотрудник Института зоологии, доктор философии по биологии Сабина Буниятова, укус змей служит способом самозащиты: "В случае осторожного поведения можно избежать укуса этого пресмыкающегося. В целях самообороны змеи жалят жертву, если тот приближается к ним на расстоянии около 1,5 метров, задевает ногой или же дотрагивается. Зачастую, змеи избегают людей и нападают лишь в случае, если им некуда уползти".

По словам специалиста, во время прогулки или же при работе на участках, где встречаются змеи, нужно быть осторожными и внимательными: "Необходимо надевать длинные резиновые сапоги. Гуляя по опасной местности нужно иметь при себе длинную палку и стучать по земле, камням. Затем нужно остановиться и прислушаться, нет ли какого-либо шороха, так как змеи чувствуют не звук, а вибрацию".

С.Буниятова также отметила важность умения определить, является или змея ядовитой или нет: "Первый признак, отличающий ядовитую змею от неядовитой, - внешнее строение пресмыкающегося. Ядовитые змеи бывают не длинными и с толстым туловищем. У них бывают короткие и тонкие хвосты. Ядовитые железы у них расположены в области головы, поэтому их головы бывают в форме треугольника. Туловище неядовитых змей обычно бывает тонким, а хвост длинным. Трудно различить границу между их туловищем и головой. У ядовитых же змей головы в форме треугольника, поэтому отличить их тело от головы легко".

С.Буниятова добавила, что при укусе змеи нужно обратить внимание на следы от зубов и по ним определить ядовита ли змея или нет: "У ядовитой змеи на верхней челюсти бывает два ядовитых зуба. Если на месте укуса появились одно или два крупных красных кровавых пятна, это признаки укуса ядовитой змеи. У неядовитой змеи этих зубов нет и их зубы расположены в задней части челюсти. При укусе ядовитой змеи также бывают заметны два ряда многочисленных маленьких точек от зубов".

Специалист сказала, что ядовитую змею нужно хватать за голову: "Некоторые люди хватают их за хвост. В этом случае змея может ужалить, повернув голову".