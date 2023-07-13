Как будет выглядеть президентская школа в Физули?

За счет средств бюджета Узбекистана в освобожденном от оккупации городе Физули строится здание школы на 960 ученических мест. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на VIII Саммите Организации тюркских государств в Стамбуле заявил, что ини

За счет средств бюджета Узбекистана в освобожденном от оккупации городе Физули строится здание школы на 960 ученических мест. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на VIII Саммите Организации тюркских государств в Стамбуле заявил, что инициатива строительства крупной школы в Физулинском районе Узбекистана – это очередной шаг солидарности, дружбы и братства между двумя странами.

Строительство идет полным ходом, как ожидается, школа в Физули будет открыта уже в этом году. И она будет соответствовать стандартам президентских школ, которые уже функционируют в Узбекистане в каждом регионе. Президентские школы в Узбекистане - инициатива президента Шавката Мирзиёева. С 2019 года для обучения в данных школах отбираются самые талантливые и одаренные ученики.

Командированный в Ташкент корреспондент Report побывал в одной из таких школ и ознакомился с созданными там условиями и учебным процессом.

В президентскую школу в Узбекистане можно поступить с 5-го класса. Для этого нужно пройти несколько отборочных этапов: подать онлайн-заявку, далее сдать тестовый экзамен по математике, а на следующем этапе кандидатов ждет экзамен по критическому мышлению и английскому языку.

Каждый год из тысяч кандидатов в президентскую школу попадают лишь 24 самых одаренных ученика. Распорядок дня у учеников достаточно насыщенный: с 08:30 утра до 15:30 длится учебный процесс, а после 16:00 у учеников кружковые занятия, среди которых есть несколько обязательных, например, плавание. Родители о достижениях и оценках своих детей узнают через онлайн-форму. Оценки выставляются в процентах, где 100% - самый высокий балл.

Преподавательский состав состоит как из местных, так и иностранных учителей из США, Пакистана, Индии, Иордании и других стран. На уроках по математике, химии, биологии, физике обязательно присутствуют 2 учителя: местный и иностранный. Как и в Азербайджане, урок длится 45 минут и проходит в интерактивной форме. В президентской школе преподается и такой необычный предмет как "Глобальные перспективы", где ученики обсуждают мировые проблемы такие как, например, изменение климата, экономический кризис, и пытаются предложить свои идеи для их решения.

В этом учебном заведении строгая дисциплина, но в то же время ученикам дают право "управлять" образовательным процессом: у школы есть свой президент, избранный из числа учеников, который занимается социальными вопросами в школе. Стоит отметить, что при школе также есть общежитие, ученики не покидают ее в будние дни, только по выходным.

Кружковые занятия достойны отдельного внимания. Кроме привычных факультативов по математике, истории, спорту, есть отдельные кружки по дебатам, актерскому мастерству, по музыке, где наряду с классическими инструментами, учеников обучают играть на национальных инструментах Узбекистана.

Кроме того, что у школы есть свой бассейн, терраса, небольшой амфитеатр, стадион. Тут можно увидеть и конный манеж, где дважды в неделю проводятся уроки по конному спорту. У президентской школы есть также своя собственная типография, где ученики выпускают свои журналы, а также радиоканал. В свободное от учебы время, они делают интервью со своими учителями или гостями школы.

Школа гордится своими выпускниками, они поступают в самые топовые университеты Европы и США. В школе средний бал по IELTS (International English Language Testing System) - 7.5 из 9.0.

Президентская школа имеет свой устав и конституцию, где говорится, что миссия школы состоит в том, чтобы "подготовить следующее поколение лидеров для активного и эффективного вклада в развитие Узбекистана, предоставляя образовательные возможности, которые побуждают одаренную и талантливую молодежь страны реализовывать свой потенциал в динамичном глобальном обществе". Ознакомившись с созданными условиями, можно быть уверенными в том, что в школе созданы все условия для выполнения поставленных целей.