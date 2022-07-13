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Кафедра астрофизики БГУ распространила информацию в связи с суперлунием

Кафедра астрофизики БГУ распространила информацию в связи с суперлунием Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать суперлуние.
Наука и образование
13 июля 2022 г. 13:54
Кафедра астрофизики БГУ распространила информацию в связи с суперлунием

Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать суперлуние.

Как сообщает Report, это будет второе суперлуние в 2022 году.

По данным кафедры астрофизики Бакинского государственного университета (БГУ), сегодня произойдут два важных астрономических события, связанных с Луной: перигей и полнолуние.

Луна пройдет перигей 13 июля в 13:09 по бакинскому времени. Она приблизится к Земле на расстояние до 357 263 км, а ее видимый диаметр составит 33 минуты 27 секунд. Полнолуние будет в тот же день в 22:38 по бакинскому времени. Суперлуние (явление, происходящее при совпадении полнолуния с перигеем) можно будет наблюдать с территории Азербайджана в течение всей ночи.

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Версия на английском языке Supermoon to be observed in territory of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Super Ay hadisəsi Azərbaycan ərazisində də müşahidə olunacaq

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