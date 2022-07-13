Кафедра астрофизики БГУ распространила информацию в связи с суперлунием

Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать суперлуние.

Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать суперлуние.

Как сообщает Report, это будет второе суперлуние в 2022 году.

По данным кафедры астрофизики Бакинского государственного университета (БГУ), сегодня произойдут два важных астрономических события, связанных с Луной: перигей и полнолуние.

Луна пройдет перигей 13 июля в 13:09 по бакинскому времени. Она приблизится к Земле на расстояние до 357 263 км, а ее видимый диаметр составит 33 минуты 27 секунд. Полнолуние будет в тот же день в 22:38 по бакинскому времени. Суперлуние (явление, происходящее при совпадении полнолуния с перигеем) можно будет наблюдать с территории Азербайджана в течение всей ночи.