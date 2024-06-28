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На Земле ожидается кратковременная геомагнитная буря

На Земле ожидается кратковременная геомагнитная буря На Земле ожидается кратковременная геомагнитная буря.
Наука и образование
28 июня 2024 г. 18:00
На Земле ожидается кратковременная геомагнитная буря

На Земле ожидается кратковременная геомагнитная буря.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Отмечается, что в настоящее время солнечная активность остается на низком уровне, хотя были зафиксированы вспышки класса C в нескольких областях, практически не влияющие на Землю. В частности, 27 июня на юго-западном краю солнечного диска наблюдался выброс корональной массы. Прогнозируется, что ночью 1 июля ожидается слабое воздействие этого явления на нашу планету.

Подчеркивается, что в целом геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Однако 28-29 июня оно перейдет в неустойчивое состояние, а с 30 июня снова стабилизируется на спокойном уровне. Ожидается изменение коэффициента Kp, отражающего геомагнитную активность, в диапазоне 3-4, достигнув пика на рассвете 29 июня, с 10:00 утра он стабилизируется в интервале 1,5-2,5.

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Версия на азербайджанском языке BDU-nun Astrofizika kafedrası: Qısamüddətli geomaqnit qasırğası gözlənilir

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