На Земле ожидается кратковременная геомагнитная буря

На Земле ожидается кратковременная геомагнитная буря.

На Земле ожидается кратковременная геомагнитная буря.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Отмечается, что в настоящее время солнечная активность остается на низком уровне, хотя были зафиксированы вспышки класса C в нескольких областях, практически не влияющие на Землю. В частности, 27 июня на юго-западном краю солнечного диска наблюдался выброс корональной массы. Прогнозируется, что ночью 1 июля ожидается слабое воздействие этого явления на нашу планету.

Подчеркивается, что в целом геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Однако 28-29 июня оно перейдет в неустойчивое состояние, а с 30 июня снова стабилизируется на спокойном уровне. Ожидается изменение коэффициента Kp, отражающего геомагнитную активность, в диапазоне 3-4, достигнув пика на рассвете 29 июня, с 10:00 утра он стабилизируется в интервале 1,5-2,5.