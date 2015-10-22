Кабинет министров утвердил порядок объявления конкурса для службы в муниципалитете

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок объявления конкурса для службы в муниципалитете, приема документов, проведения конкурса и оценки результатов".

Как сообщает Report, согласно новому порядку, конкурс проводится в целях определения уровня знаний, профессиональной подготовки, общего мировоззрения каждого кандидата, его соответствия на вакантную должность в структурных подразделениях муниципального исполнительного аппарата. В конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана, достигшие 16 лет, вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания, языка, пола, социальной принадлежности, имущественного состояния, места жительства, общественной принадлежности и т.д., с профессиональной подготовкой, соответствующей требованиям определенной должности и свободно владеющие азербайджанским языком, а также отвечающие условиям, установленным законодательством для службы в муниципальных органах.

Согласно правилам, конкурс для приема на службу по вакантным должностям в муниципальных органах объявляет конкурсная комиссия муниципалитета. Объявление размещается на официальном сайте муниципалитета и в других средствах массовой информации, а также на специальных вывесках в зданиях муниципалитета. Собеседование в рамках конкурса проводится индивидуально с каждым кандидатом и продолжается минимум 15 минут.