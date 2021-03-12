К Земле приближается самый большой в этом году астероид

Самый большой в этом году астероид приближается к Земле.

Самый большой в этом году астероид приближается к Земле.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте NASA.

Речь идет об астероиде 2001 FO32. По словам ученых, небесное тело диаметром 914 метров пролетит над Землей на расстоянии около двух миллионов километров 21 марта в 19:03.

Во время приближения к Земле астероид будет двигаться со скоростью около 124 тысяч километров в час. Это больше, чем у большинства других астероидов, подчеркнули специалисты.

Ученые подчеркнули, что угрозы столкновения астероида с Землей нет. По их прогнозам, в следующий раз небесное тело приблизится к планете только в 2052 году, когда оно пройдет примерно на семи лунных расстояниях.