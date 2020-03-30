К Земле приближается комета

К Земле приближается недавно обнаруженная комета Атлас, официальное название которой C/2019 Y4.

Как сообщает Report со ссылкой официальный сайт Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), за последние несколько дней небесное тело, которое по яркости можно сравнить с Венерой, стало ярче, и эта тенденция растет по мере приближения Атласа к Солнцу.

Сейчас комету относят к яркости звезды 8-й величины (в пределах досягаемости среднего телескопа, но еще не видна глазу), но интенсивность свечения нарастает с такой скоростью, что к маю, когда она сблизится с Землей, яркость может достигать 9-10 величины. Тогда, считают астрономы, Атлас можно будет увидеть невооруженным глазом.

Ученые обнаружили комету 28 декабря 2019 года, используя систему астрономических исследований ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) на Гавайях — отсюда и название космического тела.

В тот момент, когда комета находилась на расстоянии около 440 километров от Солнца, ее яркость была примерно в 398 000 раз слабее яркости звезд, которые почти не видны невооруженным глазом.

Но с момента обнаружения яркость Атласа росла с невероятной скоростью. С февраля по март она увеличилась в 4000 раз.

Теперь комету, которая недавно пересекла орбиту Марса, можно увидеть с помощью любительского астрономического оборудования. К 17 марта C/2019 Y4 стала в 600 раз ярче, чем предсказывали эксперты.