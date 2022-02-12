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К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни

К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта.
Наука и образование
12 февраля 2022 г. 19:39
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни

Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта.

Как передает Report, об этом заявляет "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

"К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни. Он пролетит вблизи планеты 4 марта", - сказано в сообщении. "Роскосмос" также показал анимацию его пролета.

В "Роскосмосе" уточняют, что анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.

Максимальное сближение небесного тела с нашей планетой, однако, будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.

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