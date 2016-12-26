Известный российский педагог посетил Фонд "Знание" при президенте Азербайджана

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Фонд "Знание" при президенте Азербайджанской Республики посетил доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования, президент Международной ассоциации гуманной педагогики, писатель Шалва Александрович Амонашвили.

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения фонда, на встрече приняли участие исполнительный директор фонда Октай Самедов, президент Международного центра гуманной педагогики Грузии, психолог Паата Амонашвили, сотрудники Азербайджанского государственного педагогического университета и Педагогического колледжа.

На встрече коснулись ряда вопросов, в том числе проблем современной педагогики.