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Известный азербайджанский ученый США награжден юбилейной медалью

Известный азербайджанский ученый США награжден юбилейной медалью Известный азербайджанский ученый, проживающий в США, исследователь по специальным проектам Центра энергетических исследований FSEC Университета Центральной Флориды (UCF-ed) Назим Мурадов награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики.
Наука и образование
29 июля 2022 г. 23:25
Известный азербайджанский ученый США награжден юбилейной медалью

Известный азербайджанский ученый, проживающий в США, исследователь по специальным проектам Центра энергетических исследований FSEC Университета Центральной Флориды (UCF) Назим Мурадов награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Университете Центральной Флориды.

Следует отметить, что эта награда связана со 100-летием органов дипломатической службы в Азербайджане и была вручена Назиму Мурадову за высокие достижения на дипломатической службе.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим лично вручил награду Н.Мурадову в присутствии его семьи и коллег в Центре энергетических исследований университета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın məşhur azərbaycanlı alimi yubiley medalı ilə təltif olunub

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