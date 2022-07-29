Известный азербайджанский ученый США награжден юбилейной медалью

Известный азербайджанский ученый, проживающий в США, исследователь по специальным проектам Центра энергетических исследований FSEC Университета Центральной Флориды (UCF-ed) Назим Мурадов награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики.

Известный азербайджанский ученый, проживающий в США, исследователь по специальным проектам Центра энергетических исследований FSEC Университета Центральной Флориды (UCF) Назим Мурадов награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Университете Центральной Флориды.

Следует отметить, что эта награда связана со 100-летием органов дипломатической службы в Азербайджане и была вручена Назиму Мурадову за высокие достижения на дипломатической службе.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим лично вручил награду Н.Мурадову в присутствии его семьи и коллег в Центре энергетических исследований университета.