Известный азербайджанский ученый принят в редакционную коллегию престижного международного журнала

Азербайджанский ученый, доктор философии по политическим наукам, доцент Заур Алиев принят в редакционную коллегию журнала La Revista Universidad y Sociedad при университете XXX Aniversario de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez Республики

Азербайджанский ученый, доктор философии по политическим наукам, доцент Заур Алиев принят в редакционную коллегию журнала La Revista Universidad y Sociedad при университете XXX Aniversario de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez Республики Куба.

Об этом Report сообщил З.Алиев.

Ученый, который был избран ректором и сотрудниками известного кубинского университета для включения в редакционную коллегию журнала, зарегистрированного в Scopus и Web of Science - международном "индексе цитирования", является первым азербайджанцем, представленным в столь престижной редакционной коллегии.

"Хочу отметить, что многопрофильный журнал La Revista "Universidad y Sociedad" является престижным изданием, в котором публикуются работы ученых из многих стран мира", - отметил З.Алиев.