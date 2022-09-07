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Известный азербайджанский ученый принят в редакционную коллегию престижного международного журнала

Известный азербайджанский ученый принят в редакционную коллегию престижного международного журнала Азербайджанский ученый, доктор философии по политическим наукам, доцент Заур Алиев принят в редакционную коллегию журнала La Revista Universidad y Sociedad при университете XXX Aniversario de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez Республики
Наука и образование
7 сентября 2022 г. 00:38
Известный азербайджанский ученый принят в редакционную коллегию престижного международного журнала

Азербайджанский ученый, доктор философии по политическим наукам, доцент Заур Алиев принят в редакционную коллегию журнала La Revista Universidad y Sociedad при университете XXX Aniversario de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez Республики Куба.

Об этом Report сообщил З.Алиев.

Ученый, который был избран ректором и сотрудниками известного кубинского университета для включения в редакционную коллегию журнала, зарегистрированного в Scopus и Web of Science - международном "индексе цитирования", является первым азербайджанцем, представленным в столь престижной редакционной коллегии.

"Хочу отметить, что многопрофильный журнал La Revista "Universidad y Sociedad" является престижным изданием, в котором публикуются работы ученых из многих стран мира", - отметил З.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın tanınmış alimi nüfuzlu beynəlxalq jurnalın redaksiya heyətinə qəbul edilib

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