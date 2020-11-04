"Известные учителя Карабаха" – Юсиф Везир Чеменземинли

Цель проекта "Известные учителя Карабаха" - почтить память прославленных карабахских педагогов Продолжается проект Министерства образования «Известные учителя Карабаха». Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Юсифу Везиру Чемен

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Известные учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Юсифу Везиру Чеменземинли.

Юсиф Везир Чеменземинли родился в 1887 году в Шуше. "Представьте город, утопающий в зелени летом и весной на вершине гор, а осенней и зимней порой окутанный снегами. Это моя Родина... Каждая пядь его таит историю...". Шуша стала отправной точкой, началом блистательной творческой жизни писателя-публициста, просветителя, государственного деятеля и общественно-политического деятеля, первого посла АДР в Турции Чеменземинли.

Юсиф Везир Чеменземинли много и охотно занимался педагогической деятельностью. Сначала преподавал на факультете востоковедения и педагогики Азербайджанского Государственного Университета, а затем на факультетах азербайджанского и русского языка в Педагогическом, Медицинском и Нефтяном институтах. В 1938 году работал старшим преподавателем русского языка в Хорезмском областном педагогическом институте, одновременно заведуя институтской библиотекой. Отмечая исключительную роль образования и воспитания в национальном развитии, Юсиф Везир Чеменземинли писал, что нация без образования и школ походит на дерево, лишенное веток. Она иссохнет подобно дереву, не имеющему животворящей силы.

Отметим, что цель проекта "Известные учителя Карабаха" - почтить память прославленных карабахских педагогов.