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"Известные учителя Карабаха" – Сулейман Рагимов

"Известные учителя Карабаха" – Сулейман Рагимов Как сообщает Report, Сулейман Рагимов родился 22 марта 1900 года в селе Айин Зангезурского магала (ныне Губадлинский район)
Наука и образование
26 октября 2020 г. 11:07
Известные учителя Карабаха – Сулейман Рагимов

Новым лицом инициированного Министерством образования Азербайджана проекта "Знаменитые учителя Карабаха" стал Сулейман Рагимов.

Как сообщает Report, Сулейман Рагимов родился 22 марта 1900 года в селе Айин Зангезурского магала (ныне Губадлинский район). Начальное образование получил в русской школе. Затем окончил техникум, получил высшее образование. В 1921 году приступил к преподавательской деятельности в только открывшейся в селе Ханлыг школе. Впоследствии преподавал в различных учебных заведениях Зангезурского района. Осенью 1928 года перебрался в Баку, окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета.

Отметим, что цель проекта "Знаменитые учителя Карабаха" - почтить память известных карабахских педагогов.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Süleyman Rəhimov 

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