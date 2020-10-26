"Известные учителя Карабаха" – Сулейман Рагимов

Как сообщает Report, Сулейман Рагимов родился 22 марта 1900 года в селе Айин Зангезурского магала (ныне Губадлинский район)

Новым лицом инициированного Министерством образования Азербайджана проекта "Знаменитые учителя Карабаха" стал Сулейман Рагимов.

Как сообщает Report, Сулейман Рагимов родился 22 марта 1900 года в селе Айин Зангезурского магала (ныне Губадлинский район). Начальное образование получил в русской школе. Затем окончил техникум, получил высшее образование. В 1921 году приступил к преподавательской деятельности в только открывшейся в селе Ханлыг школе. Впоследствии преподавал в различных учебных заведениях Зангезурского района. Осенью 1928 года перебрался в Баку, окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета.

Отметим, что цель проекта "Знаменитые учителя Карабаха" - почтить память известных карабахских педагогов.